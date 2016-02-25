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亚洲 | 2016年 2月 25日 星期四 22:51 BJT

美国热股：苹果CEO对法院要求破解iPhone手机置评，股价盘初小跌

路透2月25日 - 苹果 首席执行官库克周三表示，如果服从一项法院令帮助联邦调查局(FBI)破解一个圣贝纳迪诺郡枪击案嫌犯的iPhone手机，将开启一个司法先例，并将侵犯许多美国人。

苹果股价周四美股盘初下跌0.52%，报95.60美元。(完)

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