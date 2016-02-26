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市场报道 | 2016年 2月 26日 星期五 22:41 BJT

美国热股：百度第四季营收跳增33%，股价盘初暴涨逾10%

路透2月26日 - 中国最大搜寻引擎公司百度 公布第四季营收增长33%，因核心搜寻引擎业务获得更多广告收入。

百度预计当前季度营收在154.1-159.7亿元人民币，将较上年同期增长21.1-25.5%。

公司股价周五盘初暴涨11%至175.90美元。(完)

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