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市场报道 | 2016年 2月 26日 星期五 22:47 BJT

美国热股：保健品零售商HERBALIFE第四季业绩好于预期，盘初急升近25%

路透2月26日 - 保健品零售商HERBALIFE LTD 发布第四季利润和销售好于预期，受助于国际市场产品销售增加。公司称，正在与美国联邦贸易委员会就针对该公司业务活动的调查进行磋商，但结果尚不确定。

　HERBALIFE股价周五盘初急升24.10%，报56.79美元。(完)

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