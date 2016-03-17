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市场报道 | 2016年 3月 17日 星期四 22:00 BJT

美国热股：联邦快递发布好于预期业绩，股价盘初劲扬逾8%

路透3月17日 - 包裹快递公司联邦快递 周三盘后发布好于预期的季度业绩，并预估全年营收好于预期。

联邦快递公布，会计年度第三季经调整每股盈利为2.51美元，分析师预估为2.34美元。期内营收为127亿美元。

该股周四盘初劲扬8.8%，报156.98美元。(完)

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