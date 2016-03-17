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市场报道 | 2016年 3月 17日 星期四 22:09 BJT

美国热股：卡特彼勒维持2016年营收和获利预估，股价上涨

路透3月17日 - 全球最大建筑和矿业设备制造商卡特彼勒(Caterpillar) 预计第一季销售和盈利远低于分析师预估，但维持2016财年营收和获利预估。

卡特彼勒周四股价早盘上涨0.55%，报74.75美元。(完)

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