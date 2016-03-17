版本:
中国
市场报道 | 2016年 3月 17日 星期四 21:58 BJT

美国热股：JABIL CIRCUIT预计第三季业绩低于预期，股价盘初急跌逾12%

路透3月17日 - 电子设备制造商JABIL CIRCUIT INC 预计第三季营收和利润远低于预期，因应用于智能手机的产品需求下降。

该股周四盘初急跌12.28%，报19.28美元。(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐