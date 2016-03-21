美国热股：美国涂料公司宣伟将收购同业威士伯，盘初涨跌不一

标题新闻：美国司法部称瑞信正式同意支付53亿美元，和解针对其在销售RMBS时误导投资者的诉讼
RMBS为住房抵押贷款支持证券 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透3月21日 - 美国涂料公司宣伟(Sherwin-Williams) 和威士伯(Valspar) 周日表示，宣伟已同意收购同业威士伯，这笔全现金收购交易对后者的估值约为89亿美元。
宣伟股价上周五收报288.69美元，周一盘初跌3.69%，报278.04美元。
威士伯上周五收报83.83美元，周一盘初急升24.37%，报104.26美元。(完) (编译 王丽鑫；审校 母红)
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1550 GMT，兰特兑美元 下跌0.26%，报13.5000，兰特在尾盘持稳，盘中低见13.6050，因数据显示消费者物价连续第四个月上升后，投资者抛售兰特。
路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。