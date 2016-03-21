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市场报道 | 2016年 3月 21日 星期一 22:11 BJT

美国热股：美国涂料公司宣伟将收购同业威士伯，盘初涨跌不一

路透3月21日 - 美国涂料公司宣伟(Sherwin-Williams) 和威士伯(Valspar) 周日表示，宣伟已同意收购同业威士伯，这笔全现金收购交易对后者的估值约为89亿美元。

宣伟股价上周五收报288.69美元，周一盘初跌3.69%，报278.04美元。

威士伯上周五收报83.83美元，周一盘初急升24.37%，报104.26美元。(完) (编译 王丽鑫；审校 母红)

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