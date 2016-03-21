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市场报道 | 2016年 3月 21日 星期一 22:14 BJT

美国热股：喜达屋接受万豪国际提高后报价，盘初涨跌不一

路透3月21日 - 美国酒店联锁营运商万豪国际(Marriott International) 称，提高对喜达屋酒店及度假村(Starwood Hotels & Resorts Worldwide) 的报价，后者接受了新报价。

喜达屋股价上周五收报80.57美元，周一盘初上扬3.8%，报83.65美元

万豪国际股价上周五收报73.16美元，周一盘初下跌1.12%，报72.33美元。(完) (编译 王丽鑫；审校 母红)

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