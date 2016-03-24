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亚洲 | 2016年 3月 24日 星期四 21:52 BJT

美国热股：埃森哲季度营收增长，股价盘初上扬近4%

路透3月24日 - 美国谘询公司埃森哲(Accenture) PLC 报告季度营收增长6%，受助于北美咨询业务增长强劲。

埃森哲周四早盘上扬3.89%，报111.85美元。(完)

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