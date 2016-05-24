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市场报道 | 2016年 5月 24日 星期二 22:00 BJT

美国热股：百思买预测当前季度获利不及预估，股价盘初大跌

路透5月24日 - 百思买 预估当前季度获利低于预期，部分是因为一些高利润率产品的供应受到日本地震影响而中断。公司还宣布首席财务官(CFO)将离职。

百思买股价盘初大跌6.4%，报30.88美元。(完)

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