版本:
中国
市场报道 | 2016年 5月 24日 星期二 22:01 BJT

美国热股：OXIGENE称研究显示其治疗癌症药物显现正面效果，股价飙升60%

路透5月24日 - 开发治疗癌症药物的公司OXIGENE INC 表示，其治疗复发性卵巢癌的药物在中期研究中显示出正面效果。其研究结果发布在Journal of Clinical Oncology上。

OXIGENE股价盘初飙升近60%，报0.89美元。(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐