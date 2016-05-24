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市场报道 | 2016年 5月 24日 星期二 22:02 BJT

美国热股：TOLL BROTHERS季度营收飙升近31%，股价大涨

路透5月24日 - TOLL BROTHERS INC 公布，季度营收增长近31%，胜过分析师预期，因以更高价格售出更多豪宅，主要在加州。

TOLL BROTHERS股价盘初大涨5.5%，报28.60美元。(完)

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