版本:
中国
市场报道 | 2016年 5月 24日 星期二 22:07 BJT

美国热股：SEASPAN宣布发股，股价暴跌

路透5月24日 - 全球最大的集装箱船船东塞斯潘(Seaspan) 宣布，建议公开发行500万股class A普通股。

SEASPAN股价盘初暴跌逾10%，报14.54美元。(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐