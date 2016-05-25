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市场报道 | 2016年 5月 25日 星期三 21:43 BJT

美国热股：惠普企业计划将IT服务部门分拆后与CSC合并，股价盘初暴涨

路透5月25日 - 惠普企业(HPE, Hewlett Packard Enterprise) 表示，计划分拆旗下处于困境中的IT服务部门，分拆后该业务将与Computer Sciences(CSC) 合并，从而让公司能把精力集中到发展更快的业务上。

惠普企业盘初暴涨约12%，报18.19美元。(完)

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