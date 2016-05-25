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市场报道 | 2016年 5月 25日 星期三 21:44 BJT

美国热股：孟山都拒绝拜耳收购报价但不反对进一步磋商，股价盘初上扬

路透5月25日 - 全球最大的种子公司孟山都(Monsanto) 周二拒绝了德国拜耳(Bayer AG) 提出的620亿美元收购提议，认为该计划“不够完善，从财务角度看也不合适”。但该公司表示，对进一步协商持开放态度。

孟山都周三盘初上扬2.6%，报112.10美元。(完)

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