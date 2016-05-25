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市场报道 | 2016年 5月 25日 星期三 21:47 BJT

美国热股：微软将精简智能手机业务，股价盘初上涨

路透5月25日 - 微软 表示，将会缩减智能手机业务，裁撤1,850个职位，其中多数位于芬兰，并将对该业务减记9.5亿美元。

微软周三盘初上涨0.6%，报51.89美元。(完)

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