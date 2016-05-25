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市场报道 | 2016年 5月 25日 星期三 21:45 BJT

美国热股：蒂芙尼季度营收连续第六个季度下滑，股价盘初下挫

路透5月25日 - 蒂芙尼(Tiffany) 公布季度营收下滑7.4%，为连续第六个季度下降，因美元升值导致游客不愿购买其高端珠宝，影响美国以外市场营收。

蒂芙尼盘初下挫2.9%，报62美元。(完)

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