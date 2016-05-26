美国热股：惠普盘初上扬，尽管此前公布季度营收不如预期

《汇市简讯》英镑/美元升至盘中高点，空头在英国首相讲话前减仓

0258GMT * 英镑/美元小涨至1.2060上方，盘中稍早跌至1.2015 * 市场削减空头头寸，防备英国首相讲话基调可能不如预期强硬 * 即使英国首相特雷莎梅对于硬退欧立场相对明确--市场偏空 * 这可能导致英镑/美元出现“传闻时卖出/事实时买进”的情况 * 卖盘与阻力位在1.2085，若突破此处，则目标在1.2130/50 (完) (编译 张涛；审校 白云)