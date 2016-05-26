版本:
中国
市场报道 | 2016年 5月 26日 星期四 21:39 BJT

美国热股：惠普盘初上扬，尽管此前公布季度营收不如预期

路透5月26日 - 惠普(HP Inc) 发布季度营收不如预期，受个人电脑(PC)及打印机需求疲弱所拖累。惠普是由原惠普(Hewlett-Packard Co)硬件业务所组成。

惠普盘初上扬2.9%，报12.56美元。(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐