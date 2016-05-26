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市场报道 | 2016年 5月 26日 星期四 21:41 BJT

美国热股：COSTCO WHOLESALE季度同店销售逾六年来首次下降

路透5月26日 - 零售商COSTCO WHOLESALE CORP 公布，季度美国同店销售出现逾六年来首次下滑，受累于4月营收疲弱。

COSTCO WHOLESALE盘初大涨4.4%，报150.86美元。(完)

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