版本:
中国
市场报道 | 2016年 5月 27日 星期五 22:49 BJT

美国热股：谷歌在版权纷争中胜诉甲骨文，股价早盘上扬

路透5月27日 - 谷歌(Google) 与甲骨文(Oracle) 在安卓(Android)智能手机系统软件应用方面的版权纷争由来已久，而美国一个陪审团周四作出的裁决让谷歌获得重大胜利。

谷歌盘初早盘上扬1.2%，报745.60美元。(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐