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市场报道 | 2016年 5月 27日 星期五 22:51 BJT

美国热股：PALO ALTO NETWORKS季度财测令人失望，股价崩跌逾12%

路透5月27日 - 网络安全公司PALO ALTO NETWORKS 第四季营收预估和经调整获利预估令华尔街失望，盖过其第三季营收跳升48%好于预期的业绩。

PALO ALTO NETWORKS早盘暴跌12.7%，报129.38美元。(完)

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