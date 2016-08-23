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市场报道 | 2016年 8月 23日 星期二 21:57 BJT

美国热股：SOPHIRIS BIO将要求大量追加新药研发投资，盘初暴跌逾32%

路透8月23日 - 生物制药公司SOPHIRIS BIO INC 称，将要求大量增加投资来进行治疗泌尿疾病的药物topsalysin的临床开发，该药物目前正在进行第三阶段试验。

SOPHIRIS BIO周二盘初暴跌32.13%，报3.95美元。

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