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市场报道 | 2017年 3月 28日 星期二 21:33 BJT

美国热股：花旗寻求保险业务合作伙伴，股价盘初小涨

路透3月28日 - 消息人士告诉路透，花旗将向希望在该行的亚太市场出售一般保险产品的全球保险商寻求报价，该交易至少价值5亿美元。

花旗股价周二美股盘初小涨0.3%，报58.50美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
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