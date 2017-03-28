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市场报道 | 2017年 3月 28日 星期二 21:31 BJT

美国热股：福特汽车将扩大在美国投资和就业，股价盘初上扬

路透3月28日 - 福特汽车周二上午稍晚预计宣布在美国工厂的新投资和增加岗位计划。

福特汽车股价周二美股盘初上扬0.44%，报11.51美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
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