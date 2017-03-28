美国热股：福特汽车将扩大在美国投资和就业，股价盘初上扬

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.9056元附近
路透上海5月24日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.9056元附近，较上日贬值约395点。
路透3月28日 - 福特汽车周二上午稍晚预计宣布在美国工厂的新投资和增加岗位计划。
福特汽车股价周二美股盘初上扬0.44%，报11.51美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透上海5月24日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.9056元附近，较上日贬值约395点。
(更正：去掉标题中“六个月半月”的赘字) * 美元离开六个半月低位 * 英镑疲弱，此前曼彻斯特发生爆炸袭击事件 路透纽约5月23日 - 美元周二从近期的低位回升，因交易员押注美国将于6月升息，市 场等待将于周三发布的美国联邦储备理事会(FED/美联储)5月初会议的会议记录。 美元指数 升0.43%，报97.405，有望创两周来的最佳单日表现。该指数周一跌至 逾六个月低位。 一些交易员最近押注美元下跌，美元遭抛售后促使他们锁定获利。 “一些货币对有一些获利回吐，”OANDA高级外汇分析师Alfonso Esparza称。 周二，美国财长努钦称，尽管他希望在今年进行税改，但8月前不会开始。 努钦称，特朗普政府认为，其预算案会通过增加资本投资和创造就业来促进经济增长。 交易员还关注美联储上次政策会议的会议记录，以寻找是否会在6月升息的线索。该纪 录将于周三1800GMT发布。 “我们还没有听到美联储官员澄清或警告市场他们押注错了，
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.( 1美元=7.7874港元) 美股道琼工业指数周二收高43.08点，或0.21%，报20,937.91 点。在美国总统特朗普的预算计划公布后，投资者松了口气，但汽车零部 件股表现不佳拖累非必需消费品类股下跌，抑制了股市涨幅。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 116.890 -0.76 22553