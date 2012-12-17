美国热股: 苹果股价下滑,此前花旗调降其评级

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透12月17日 - 苹果 周日晚间称,公司新推出的iPhone 5在中国的销量自上周五在当地面世后三天内已突破200万台,成为在中国推出时最热卖的iPhone机型.但iPhone 5在中国市场广受期盼的发售,未能缓解市场对智能手机领域激烈竞争局面的担忧,而这种担忧正在打压苹果股价.中国是苹果的第二大市场.
周一早些时候,花旗集团将这家全球市值最高的科技公司的评级从'买入'下调至'中性'.
周五早盘苹果股价下跌0.75%,报506.07美元.(完)
(编译 兰秀娟; 审校 母红)
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。