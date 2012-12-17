美国热股: 苹果股价下滑,此前花旗调降其评级

路透12月17日 - 苹果 周日晚间称,公司新推出的iPhone 5在中国的销量自上周五在当地面世后三天内已突破200万台,成为在中国推出时最热卖的iPhone机型.但iPhone 5在中国市场广受期盼的发售,未能缓解市场对智能手机领域激烈竞争局面的担忧,而这种担忧正在打压苹果股价.中国是苹果的第二大市场.