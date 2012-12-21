美国热股:美光下挫,因其第一财季录得净亏损且营收下滑

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透12月21日 - 美光 第一财季录得净亏损,而且营收下滑,面临个人电脑(PC)行业放缓及宏观经济不确定性带来的冲击.这家位于爱达荷州博伊西市的记忆体芯片制造商表示,第一财季营收为18.3亿美元,低于上年同期的20.9亿美元.
周五盘初美光下挫7.511%,报6.28美元.(完)
(编译 兰秀娟; 审校 母红)
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透3月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月3日(周五)走势纵览。