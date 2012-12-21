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市场报道 | 2012年 12月 21日 星期五 23:32 BJT

美国热股:美光下挫,因其第一财季录得净亏损且营收下滑

路透12月21日 - 美光 第一财季录得净亏损,而且营收下滑,面临个人电脑(PC)行业放缓及宏观经济不确定性带来的冲击.这家位于爱达荷州博伊西市的记忆体芯片制造商表示,第一财季营收为18.3亿美元,低于上年同期的20.9亿美元.

周五盘初美光下挫7.511%,报6.28美元.(完)

(编译 兰秀娟; 审校 母红)

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