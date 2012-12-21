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市场报道 | 2012年 12月 21日 星期五 23:43 BJT

美国热股: Walgreen下跌,因其季度获利意外下滑

路透12月21日 - 美国最大的药店连锁商Walgreen 季度获利意外下滑.在与Express Scripts Holdi
ng 发生重大合约纠纷之后,该公司正试图赢回消费者的青睐.
    
    周五早盘Walgreen股价下跌2.77%,报36.51美元.(完)

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