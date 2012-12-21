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市场报道 | 2012年 12月 21日 星期五 23:52 BJT

美国热股:Nike劲升,因季度获利高于预期

路透12月21日 - 全球最大的运动装生产商耐克公司(耐吉,Nike) 公布的季度获利高于预期,因北美需求强劲且订单情况显示全球需求持稳.

周五早盘Nike股价上涨5.09%,报104.04美元.(完)

(编译 兰秀娟; 审校 李军)

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