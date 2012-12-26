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市场报道 | 2012年 12月 26日 星期三 23:10 BJT

美国热股:纽约泛欧交易所集团微涨,Carpenters养老基金对其发起诉讼

路透12月26日 - 新泽西州的Carpenters养老基金上周五就洲际交易所 以82亿美元并购纽约-泛欧交易所集团 起诉纽约-泛欧交易所集团,并称该交易低估了纽约-泛欧交易所集团股票的价值.Carpenters养老基金是纽约-泛欧交易所集团的股东之一.

周三盘初纽约-泛欧交易所集团股价微涨0.06%,报31.91美元.(完)

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