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市场报道 | 2012年 12月 26日 星期三 23:21 BJT

美国热股: 中石化将联手康菲石油研究中国页岩气

路透12月26日 - 新华社周二报导,中国石化集团子公司--勘探南方分公司将与康菲石油 中国有限公司联手,对四川盆地綦江区块页岩气勘探、开发和生产进行联合研究.

周三盘初康菲石油股价微跌0.07%,报58.40美元.(完)

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