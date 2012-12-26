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市场报道 | 2012年 12月 26日 星期三 23:25 BJT

美国热股:Netflix股价下滑,其用户流媒体视频服务一度受到影响

路透12月26日 - 电影租赁公司Netflix 的新闻发言人周二称,由于圣诞节前夕亚马逊(Amazon.com) 的其中一个网络服务中心停电,令Netflix提供给用户的流媒体视频服务受到影响,这一问题直到圣诞节才完全得以解决.

周三盘初Netflix股价下挫0.67%,报89.625美元,亚马逊股价跌1.13%,报255.63美元.(完)

(编译 兰秀娟; 审校 利棣儿)

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