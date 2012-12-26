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市场报道 | 2012年 12月 26日 星期三 23:23 BJT

美国热股:凯雷上涨,据传三菱化学控股欲从其手中收购Qualicaps

路透12月26日 - 知情人士周二表示,日本三菱化学控股 将从凯雷投资集团(Carlyle Group) 手中收购药用胶囊生产商Qualicaps.

三位知情人士表示,凯雷和KKR 在竞购软件公司Reynolds & Reynolds的交易中处于领先地位.该软件公司希望的出售价格为50亿美元.

周三盘初凯雷微跌0.08%,报26.08美元,KKR股价下跌0.62%,报14.52美元.(完)

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