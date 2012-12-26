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市场报道 | 2012年 12月 26日 星期三 23:26 BJT

美国热股:PSS World上涨,监管机构批准McKesson对其的收购

路透12月26日 - 反垄断监管机构批准药品批发商McKesson Corp 以10月签署的14.6亿美元的价格收购PSS World Medical.McKesson称,其预计将于2013年第一季完成是项交易.

周三盘初PSS World Medical股价上涨1.26%,报28.85美元.(完)

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