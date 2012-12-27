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市场报道 | 2012年 12月 27日 星期四 22:44 BJT

美国热股:新芯半导体暴涨,Diodes称将对其发起收购

路透12月27日 - Diodes 称,其将以约1.51亿美元现金的方式收购位
于中国的芯片(晶片)生产商--新芯半导体股份有限公司(BCD Semiconductor Manu
facturing),以拓展亚洲业务.Diode提出为每份新芯半导体美国存托股份
(ADS)支付8美元,并预计此项交易即刻就会提振其获利.
    
    周四盘初Diodes股价急升3.84%,报17.56美元,新芯半导体股价暴涨94.4%,报7
.75美元.(完)

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