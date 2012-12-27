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市场报道 | 2012年 12月 27日 星期四 22:51 BJT

美国热股:MARVELL急跌,联邦陪审团裁定其侵犯卡内基梅隆大学专利

路透12月27日 - 联邦陪审团周三做出判决,认为MARVELL TECHNOLOGY
 GROUP 侵犯了卡内基梅隆大学的两项专利,而且责令其支付11.7
亿美元的损失赔偿.
    
    周四盘初MARVELL TECHNOLOGY股价骤降3.77%,报7.13美元.(完)

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