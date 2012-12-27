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亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 22:50 BJT

美国热股:Hanwha Solarone大涨6.8%,北京银行向其提供信贷额度

路透12月27日 - 太阳能公司Hanwha Solarone 称,北京银行 将向其提供约4.75亿美元
的信贷额度.
    
    周四盘初Hanwha Solarone股价大涨6.8%,报0.94美元.(完)

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