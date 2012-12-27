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市场报道 | 2012年 12月 27日 星期四 22:54 BJT

美国热股:STEINWAY MUSICAL挫跌,该公司决定不出售自身

路透12月27日 - 知名钢琴、萨克斯风和小号制造商STEINWAY MUSICAL INSTRUMENTS<LV
B.N>周三表示,经过17个月对战略选项的探究,该公司决定不出售自身.
    
    周四盘初STEINWAY MUSICAL INSTRUMENTS股价挫跌6.7496%,报21美元.(完)

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