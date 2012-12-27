版本:
中国
市场报道 | 2012年 12月 27日 星期四 23:10 BJT

美国热股:Grainger上涨,其已同意支付7,000万美元了结指控

路透12月27日 - 美国司法部周三称,硬件分销商W.W. Grainger<GWW.
N>已同意支付7,000万美元,以了结向联邦政府机构索价过高的指控.
    
    周四盘初W.W. Grainger股价上涨0.7995%,报200.47美元.(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐