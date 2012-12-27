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市场报道 | 2012年 12月 27日 星期四 23:24 BJT

美国热股:江西赛维LDK太阳能上涨,中国贸仲委责令其对JYT进行赔偿

路透12月27日 - 中国国际经济贸易仲裁委员会责令债务高企的中国太阳能设备生产企业江西赛维LDK太阳
能 向JYT Corp of Beijing赔偿约2.97亿元人民币(4,700万美元),因为前者违反了一项购买一些设备的
合约.
    
    周四早盘江西赛维LDK太阳能股价上涨2.5%,报1.23美元.(完)

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