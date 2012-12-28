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市场报道 | 2012年 12月 28日 星期五 23:07 BJT

美国热股:OMEROS股价挫跌,其试验性药物后期实验阶段未达标

路透12月28日 - OMEROS CORP 称,其为接受膝盖手术的病患所研发的试验性药物在后期实验阶段
未能达到主要目标.
    
    周五盘初OMEROS股价挫跌7.1918%,报5.42美元.(完)

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