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市场报道 | 2012年 12月 28日 星期五 23:56 BJT

美国热股:AETERNA窜涨,美国医疗监管当局认可其药物研究方案

路透12月28日 - 制药商AETERNA ZENTARIS 称,美国医疗监管当局认可了
其子宫内膜癌药物后期研究的方案、主要目标及分析,为该药的上市申请提供了支持.
    
    周五早盘AETERNA ZENTARIS股价窜涨20.7373%,报2.62美元.(完)

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