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市场报道 | 2013年 1月 4日 星期五 23:10 BJT

美国热股: The Finish Line第三季获利低于预期,股价早盘重挫

路透1月4日 - 运动用品零售企业The Finish Line 公布第三
季获利低于预期,受其电子商务成本上升和销售下降拖累,该公司并预计第
四季获利低迷.
    
    在周五早盘交易中,该公司股价重挫3.62%,至18.34美元.(完)

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