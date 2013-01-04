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市场报道 | 2013年 1月 4日 星期五 23:08 BJT

美国热股: SONIC第一季营收下降3.4%,与分析师预估相符

路透1月4日 - 汽车连锁餐厅SONIC CORP 周四公布,第一季
营收与华尔街分析师预估相符,营收下降3.4%.
    
    在周五早盘交易中,该公司股价大跌3.91%,至10.30美元.(完)

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