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市场报道 | 2013年 1月 4日 星期五 23:24 BJT

美国热股: Cray预计第一季营收低于分析师预估,早盘股价大跌

路透1月4日 - 超级计算机生产商Cray 预计第一季营收低于
分析师预估.该公司预计第一季营收约为6,000万美元,而根据汤森路透数
据,分析师预计营收为7,670万美元.
    
    在周五早盘交易中,该公司股价大跌3.32%,至15.71美元.(完)

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