美国热股: Cray预计第一季营收低于分析师预估,早盘股价大跌

路透1月4日 - 超级计算机生产商Cray 预计第一季营收低于 分析师预估.该公司预计第一季营收约为6,000万美元,而根据汤森路透数 据,分析师预计营收为7,670万美元. 在周五早盘交易中,该公司股价大跌3.32%,至15.71美元.(完)