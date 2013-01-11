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市场报道 | 2013年 1月 11日 星期五 23:05 BJT

美国热股: 波音787梦幻客机关键系统将受到监管机构全面检查,早盘股价大跌

路透1月11日 - 美国运输部在最近几周波音 发生一连串问题后表示,波音787梦幻客机的关键系统将受到监管机构的全面检查.

在周五早盘交易中,波音股价大跌2.01%,至75.53美元.(完)
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