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市场报道 | 2013年 1月 11日 星期五 23:09 BJT

美国热股: 福特汽车今年将在美国招聘2,200名受薪工人,早盘股价上涨

路透1月11日 - 福特汽车 表示,2013年将在美国招聘2,200名受薪工人以支持新产品.

在周五早盘交易中,该公司股价涨1.01%,至13.96美元.(完)
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