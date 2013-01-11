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市场报道 | 2013年 1月 11日 星期五 23:18 BJT

美国热股: 雪佛龙预计第四季获利将"显着高于"前季,早盘股价涨逾1%

路透1月11日 - 美国第二大石油公司雪佛龙 周四表示,第四季获利将"显着高于"前季,因油气产量回升,而且该公司在一项资产交易中录得14亿美元获利.

在周五早盘交易中,该公司股价涨1.02%,至111.60美元.(完)
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