美国热股: 苹果股价因iPhone 5部件订单减少而下降,高通走势亦受牵连

企业并购：中国浙能电力洽购巴西Belo Monte水力发电大坝股权--消息
路透圣保罗4月7日 - 两名熟知协商情况的消息人士向路透表示，中国浙能电力正在洽谈收购巴西Belo Monte水力发电大坝的股权。该大坝的规模在巴西境内名列前茅。
路透1月14日 - 日本经济新闻周一报导称,苹果 本季度削减了iPhone 5液晶显示器(LCD)和其他部件的订单,因需求疲弱,这进一步表明该公司在与亚洲智能手机同业的竞争中正节节后退.
苹果供应商Cirrus Logic 、思佳讯 和高通 股价因该报导而下挫.
苹果周一早盘下挫2.89%,报505.28美元;高通报64.131美元.(完)
路透圣保罗4月7日 - 两名熟知协商情况的消息人士向路透表示，中国浙能电力正在洽谈收购巴西Belo Monte水力发电大坝的股权。该大坝的规模在巴西境内名列前茅。
美国总统特朗普上周向中国国家主席习近平施加压力，希望中方为遏制朝鲜核计划做出更多努力。美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)表示，习近平已同意在遏制朝核计划方面加强合作--但他没有提出新的方案以打击平壤的挑衅态度。
0232GMT * 美元在亚洲早盘时段普遍走扬，给新西兰元构成压力 * 美元指数测试美联储3月15日升息以后的最高水准 * 新西兰元/美元被压低至0.6921底部 * 日线图三重底位于0.6890/95区域，是下一道技术支撑位 * 图表：http://reut.rs/2nYOKVq (完) (编译 李婷仪 审校 白云)