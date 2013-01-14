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市场报道 | 2013年 1月 14日 星期一 23:48 BJT

美国热股: 苹果股价因iPhone 5部件订单减少而下降,高通走势亦受牵连

路透1月14日 - 日本经济新闻周一报导称,苹果 本季度削减了iPhone 5液晶显示器(LCD)和其他部件的订单,因需求疲弱,这进一步表明该公司在与亚洲智能手机同业的竞争中正节节后退.

苹果供应商Cirrus Logic 、思佳讯 和高通 股价因该报导而下挫.

苹果周一早盘下挫2.89%,报505.28美元;高通报64.131美元.(完)
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