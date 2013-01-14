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亚洲 | 2013年 1月 14日 星期一 23:49 BJT

美国热股: 惠普重夺业界龙头地位,股价早盘上涨

路透1月14日 - 研究机构Gartner表示,2012年最后三个月,惠普 从中国联想手中重新夺得业界首把交椅.这要归功于该公司在消费者市场上的优势,其在假日季的作用高于企业销售.

摩根大通证券将该公司评级从减码上调为中性,目标价从15美元提高至21美元.

惠普周一早盘上涨2.29%,报16.53美元.(完)
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