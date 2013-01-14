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市场报道 | 2013年 1月 14日 星期一 23:31 BJT

美国热股: 联合包裹早盘微涨,此前称计划撤回TNT收购报价

路透1月14日 - 联合包裹(优比速,UPS) 称,出于欧盟反对的预期,该公司料收回对荷兰快递公司TNT Express 的52亿欧元(70亿美元)收购报价.

联合包裹周一早盘上涨0.86%,报78.77美元.(完)
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